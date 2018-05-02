США увеличат помощь Украине на киберзащиту вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Соединенные Штаты Америки увеличивают помощь Украине по направлению кибербезопасности с 5 до 10 млн долл. Об этом сегодня заявил заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Facebook теперь можно проверить, следил ли пользователь за якобы связанной с РФ рекламой
"Также мы обсудили вопрос кибербезопасности. И я с гордостью могу сказать, что мы удваиваем размер помощи в этом направлении в укреплении кибербезопасности - с 5 до 10 млн долл.", - сказал он.
Напомним, СМИ обнародовали российский "прейскурант" ведения гибридной войны в Украине.