США увеличат помощь Украине на киберзащиту вдвое

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"Также мы обсудили вопрос кибербезопасности. И я с гордостью могу сказать, что мы удваиваем размер помощи в этом направлении в укреплении кибербезопасности - с 5 до 10 млн долл.", - сказал он.

Напомним, СМИ обнародовали российский "прейскурант" ведения гибридной войны в Украине.