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У Facebook тепер можна перевірити, чи стежив користувач за нібито пов'язаною з РФ рекламою

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Соціальна мережа Facebook запустила нову функцію, за допомогою якої будь-який користувач може перевірити, підписувався він в ній або в додатку Instagram на сторінки і акаунти, які нібито були пов'язані з російськими структурами, обвинуваченими в США в причетності до втручання в минулорічні вибори. Про це в п'ятницю повідомили на порталі Facebook, присвяченому технічної підтримки користувачів онлайн-платформи, інформує УНН

У Facebook тепер можна перевірити, чи стежив користувач за нібито пов'язаною з РФ рекламою

Йдеться про сторінки та рекламні оголошення, нібито створених фірмою “Агентство інтернет-досліджень”, що базується в Санкт-Петербурзі, яку американська влада звинувачує в розміщенні в соцмережах рекламної інформації, у тому числі політичного характеру, з метою вплинути на вибори у США. За допомогою нової функції користувачі також можуть з’ясувати, відзначали вони дані матеріали як сподобалися. Про плани надати такий сервіс у Facebook заявили в кінці листопада.

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“Ми маємо намір захищати легітимність політичних дискусій у нашій спільноті та боротися проти іноземного втручання у вибори. Тому ми вживаємо заходів для забезпечення додаткової прозорості та безпеки у Facebook”, — йдеться в інструкціях до нового сервісу.

У вересні поточного року Алекс Стамос, що відповідає за безпеку в Facebook, виступив з твердженням, що в період минулорічних американських виборів невідома російська структура витратила 100 тисяч доларів США на поширення в соцмережі рекламних повідомлень політичного характеру за допомогою створення помилкових облікових записів і сторінок. За його словами, згідно з проведеним аналізом, згадані акаунти були пов’язані один з одним і ними, ймовірно, управляли з Росії.

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Згодом Facebook передала близько 3 тисяч зразків цих рекламних оголошень у Конгрес США, де ведуться розгляди з приводу приписуваних Москві спроб вплинути на минулорічні вибори. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль не має ніякого відношення до розміщення політичної реклами в соціальній мережі і не знає, хто стоїть за такими замовленнями.

Нагадаємо, згідно з результатами розслідування журналістів проекту “Фактор”, народні депутати від “РПЛ” створюють ілюзію власної популярності у Facebook за допомогою ботів.

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