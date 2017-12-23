У Facebook тепер можна перевірити, чи стежив користувач за нібито пов'язаною з РФ рекламою

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Соціальна мережа Facebook запустила нову функцію, за допомогою якої будь-який користувач може перевірити, підписувався він в ній або в додатку Instagram на сторінки і акаунти, які нібито були пов'язані з російськими структурами, обвинуваченими в США в причетності до втручання в минулорічні вибори. Про це в п'ятницю повідомили на порталі Facebook, присвяченому технічної підтримки користувачів онлайн-платформи, інформує УНН.