В Facebook теперь можно проверить, следил пользователь за связанной с РФ рекламой

Речь идет о страницах и рекламных объявлениях, якобы созданных фирмой “Агентство интернет-исследований”, базирущуюся в Санкт-Петербурге, которую американские власти обвиняют в размещении в соцсетях рекламной информации, в том числе политического характера, с целью повлиять на выборы в США. С помощью новой функции пользователи также могут установить, отмечали они данные материалы как понравились. О планах предоставить такой сервис в Facebook заявили в конце ноября.

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“Мы намерены защищать легитимность политических дискуссий в нашем сообществе и бороться против иностранного вмешательства в выборы. Поэтому мы принимаем меры для обеспечения дополнительной прозрачности и безопасности в Facebook ”, - говорится в инструкциях к новому сервису.

В сентябре текущего года Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов неизвестна российская структура потратила 100 тысяч долларов США на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера с помощью создания ложных аккаунтов и страниц. По его словам, согласно проведенному анализу, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управлял из России.

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Впоследствии Facebook передал около 3 тысяч образцов этих рекламных объявлений в Конгресс США, где ведутся разбирательства по поводу приписываемых Москве попыток повлиять на прошлогодние выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

Напомним, согласно результатам расследования журналистов проекта “Фактор”, народные депутаты от “РПЛ” создают иллюзию собственной популярности в Facebook с помощью ботов.