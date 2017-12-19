У Китаї через соцмережі закликали публіку на оголошення смертних вироків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Суд КНР приговорив до страти 10 злочинців, оголошення смертних вироків яких відбулося перед декілька тисячною аудиторією на стадіоні у провінції Гуандун. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Як повідомляли місцеві ЗМІ, за 4 доби до оголошення вироку місцеві жителі через соціальні мережі отримали офіційне сповіщення. Підсудних привезли на стадіон у поліцейських вантажівках. Незабаром після оголошення вироків вони були страчені.
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Нагадаємо, у жовтні цього року за даними Amnesty International Китайська Народна Республіка потрапила у список держав з набільшою кількістю страт за рік.