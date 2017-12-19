В Китае через соцсети призывали публику на объявление смертных приговоров

Как сообщали местные СМИ, за 4 суток до вынесения приговора местные жители через социальные сети получили официальное извещение. Подсудимых привезли на стадион в полицейских грузовиках. Вскоре после объявления приговоров они были казнены.

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Напомним, в октябре этого года по данным Amnesty International Китайская Народная Республика попала в список государств с самым крупным количеством казней в год.