Держдеп США заявив, що знає про кількість страт з оточення Кім Чен Ина

Він також зазначив, що нові санкції щодо країни будуть схожі на попередні, проте торкнуться більшу кількість об'єктів.

Тіллерсон також висловив упевненість в необхідності міжнародного тиску на КНДР.

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Також він додав, що США "продовжують розмовляти з Китаєм, щоб переконатися, що вони повністю віддані виконанню санкцій РБ ООН".

Нагадаємо, в КНДР заявили, що президент США Дональд Трамп заслуговує смертної кари за образу лідера КНДР Кім Чен Ина.