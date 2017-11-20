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Держдеп США заявив, що знає про кількість страт з оточення Кім Чен Ина

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американському керівництву добре відомо про кількість страт серед людей з близького кола лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Він також зазначив, що нові санкції щодо країни будуть схожі на попередні, проте торкнуться більшу кількість об'єктів.

Тіллерсон також висловив упевненість в необхідності міжнародного тиску на КНДР.

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Також він додав, що США "продовжують розмовляти з Китаєм, щоб переконатися, що вони повністю віддані виконанню санкцій РБ ООН".

Нагадаємо, в КНДР заявили, що президент США Дональд Трамп заслуговує смертної кари за образу лідера КНДР Кім Чен Ина.

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