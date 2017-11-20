Госдеп США заявил, что знает о количестве казней из окружения Ким Чен Ына

Он также отметил, что новые санкции в отношении страны будут похожи на предыдущие, однако коснутся большее количество объектов.

Тиллерсон также выразил уверенность в необходимости международного давления на КНДР.

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Также он добавил, что США "продолжают разговаривать с Китаем, чтобы убедиться, что они полностью преданы выполнению санкций СБ ООН".

Напомним, в КНДР заявили, что президент США Дональд Трамп заслуживает смертной казни за оскорбление лидера КНДР Ким Чен Ына.