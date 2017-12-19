“Радикалів” у Facebook читають та лайкають боти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Народні депутати від “РПЛ” створюють ілюзію власної популярності у Facebook за допомогою ботів. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту “Фактор”, передає УНН із посиланням на відповідний відеосюжет.
Так, журналісти виявили накрутку лайків на сторінках Facebook Андрія Лозового, Сергія Рибалки та Ігоря Мосійчука. У такий спосіб народні депутати створюють ілюзію начебто своєї популярності та підтримки.
“...Лозовий та Рибалка серйозніше підійшли до питання фальсифікації лайків. Вони використовують не найдешевших іноземних ботів, у яких навіть фото немає. Боти „радикалів“ трошки якісніші. У них є фото, інколи вказано місце навчання — КНУ Шевченка, та місце проживання — переважно Київ”, — зазначають журналісти.
Разом з тим, деякі сторінки ботів “радикалів” абсолютно порожні.
Усі бото-акаунти, що обслуговують Рибалку, Лозового та Мосійчука створені переважно в один і той самий період — наприкінці серпня 2017 року.
Нагадаємо, що “радикали” стали рекордсменами за кількістю витрачених держкоштів на свою рекламу.