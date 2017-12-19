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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 78312 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 92125 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94687 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110850 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 101485 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105074 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112068 просмотра

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"Радикалов" в Facebook читают и лайкают боты

"Радикалов" в Facebook читают и лайкают боты

Киев  •  УНН

 • 8748 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Народные депутаты от "РПЛ" создают иллюзию собственной популярности в Facebook с помощью ботов. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Фактор", передает УНН со ссылкой на соответствующий видеосюжет.

Так, журналисты обнаружили накрутку лайков на страницах Facebook Андрея Лозового, Сергея Рыбалки и Игоря Мосийчука. Таким образом народные депутаты создают иллюзию своей популярности и поддержки.

"... Лозовой и Рыбалка серьезнее подошли к вопросу фальсификации лайков. Они используют не самых дешевых иностранных ботов, у которых даже фото нет. Боты "радикалов" немножко качественные. У них есть фото, иногда указано место обучения - КНУ Шевченко, и место жительства - преимущественно Киев", - отмечают журналисты.

Вместе с тем, некоторые страницы ботов "радикалов" абсолютно пустые.

Все бото-аккаунты, обслуживающих Рыбалку, Лозового и Мосийчука созданные преимущественно в один и тот же период - в конце августа 2017 года.

Напомним, что "радикалы" стали рекордсменами по количеству потраченных госсредств на свою рекламу.

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