"Радикалов" в Facebook читают и лайкают боты

Так, журналисты обнаружили накрутку лайков на страницах Facebook Андрея Лозового, Сергея Рыбалки и Игоря Мосийчука. Таким образом народные депутаты создают иллюзию своей популярности и поддержки.

"... Лозовой и Рыбалка серьезнее подошли к вопросу фальсификации лайков. Они используют не самых дешевых иностранных ботов, у которых даже фото нет. Боты "радикалов" немножко качественные. У них есть фото, иногда указано место обучения - КНУ Шевченко, и место жительства - преимущественно Киев", - отмечают журналисты.

Вместе с тем, некоторые страницы ботов "радикалов" абсолютно пустые.

Все бото-аккаунты, обслуживающих Рыбалку, Лозового и Мосийчука созданные преимущественно в один и тот же период - в конце августа 2017 года.

Напомним, что "радикалы" стали рекордсменами по количеству потраченных госсредств на свою рекламу.