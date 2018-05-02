США збільшать допомогу Україні на кіберзахист удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сполучені Штати Америки збільшують допомогу Україні за напрямком кібербезпеки з 5 до 10 млн дол. Про це сьогодні заявив заступник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
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"Також ми обговорили питання кібербезпеки. І я з гордістю можу оголосити, що ми подвоюємо розмір допомоги в цьому напрямку у зміцненні кібербезпеки – з 5 до 10 млн дол.", - сказав він.
Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили російський "прейскурант" ведення гібридної війни в Україні.