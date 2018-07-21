США сохранили лидерство по закупке стрелкового оружия в Украине

Таким образом, США продолжают занимать первое место по закупкам стрелкового оружия в Украине третий год подряд. В 2015 и 2016 годах Соединенные Штаты приобрели 10 тысяч винтовок и карабинов, а также зенитно-ракетные комплексы.

В информации не указано, покупалась ли Пентагоном оружие для собственных военных, или в качестве посредника с третьей стороной. Кроме США стрелковое оружие из Украины также покупали Иордания, Монголия, Узбекистан и Турция. Что касается тяжелой техники, то в 2017 году ее покупателем был Таиланд, который закупил 16 танков “Оплот”.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине 200 млн. долл. на цели усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году. В посольстве Украины в США отметили, что решение Вашингтона о предоставлении нашем государству 200 млн. долл. в 2018 году по линии Пентагона свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии и признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны.