США зберегли лідерство за закупівлею стрілецької зброї в Україні

Таким чином, США продовжують займати перше місце по закупкам стрілецької зброї в Україні третій рік поспіль. У 2015 і 2016 роках Сполучені Штати придбали 10 тисяч гвинтівок і карабінів, а також зенітно-ракетні комплекси.

У інформації не вказано, чи купувалася Пентагоном зброя для власних військових, чи у якості посередника з третьою стороною. Крім США стрілецьку зброю з України також купували Йорданія, Монголія, Узбекистан і Туреччина. Що стосується важкої техніки, то в 2017 році її покупцем був Таїланд, який закупив 16 танків “Оплот”.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати прийняли рішення про виділення Україні 200 млн. дол. на цілі посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році. У посольстві України у США відзначили, що рішення Вашингтону про надання нашій Державі 200 млн. дол. у 2018 році по лінії Пентагону є свідченням незмінності позиції США щодо підтримки України у її протидії російській агресії та визнанням того, що Київ продовжує послідовний рух шляхом реформ сектору безпеки і оборони.