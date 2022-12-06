США заявили, что "не поощряют" удары Украины по россии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Соединенные Штаты заявили, что "не поощряют" Украину наносить удары по россии после атак беспилотников, передает УНН ссылаясь на AFP.
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"Мы не разрешаем Украине наносить удары за ее пределами, мы не поощряем Украину наносить удары за ее пределами", - заявил журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Все, что мы делаем, все, что делает мир для поддержки Украины - это поддержка независимости Украины", - сказал он.
"Мы обеспечиваем Украину тем, что ей нужно использовать на своей суверенной территории – на украинской земле – для борьбы с российскими агрессорами", - сказал Прайс.
Прайс также отказался комментировать сообщение Wall Street Journal о том, что Соединенные Штаты модифицировали HIMARS, отправленные Украине.
Добавим
Президент Джо Байден ранее публично заявил, что не поддерживает предоставление ракет большей дальности Украине, опасаясь эскалации, которая приведет к непосредственному противостоянию между Соединенными Штатами и россией.