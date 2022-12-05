WSJ: США тайно модифицировали HIMARS, чтобы Украина не могла поразить ими россию

Детали

С июня 2022 года Вашингтон поставил Украине 20 систем HIMARS, а также большое количество ракет GMLRS со спутниковым наведением и дальностью действия около 80 километров. Эти ракеты использовались для ударов по российским складам боеприпасов, материально-техническим средствам и командным центрам на территории Украины.

Впрочем, по словам американских чиновников, Пентагон модифицировал эти HIMARS, чтобы они не могли стрелять ракетами большой дальности, в том числе ATACMS, имеющими дальность полета почти 300 километров. Это показывает, как далеко зашла администрация Байдена сбалансировать свою поддержку украинских сил и риск эскалации с москвой, пишет издание.

США удержались от поставок Украине ракет большой дальности ATACMS, но модификации HIMARS гарантируют, что украинские бойцы не смогут использовать эти установки для запуска дальнобойных боеприпасов, если Киев приобретет такие снаряды в других государствах, отмечает WSJ. В Пентагоне отказались комментировать модификации, которые, как сообщают официальные лица США, касаются их аппаратного и программного обеспечения.

"Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем публично конфигурацию систем, предоставленных союзникам и партнерам. Соединенные Штаты остаются привержены предоставлению Украине возможностей, необходимых для противодействия российской агрессии", — сказал спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

WSJ напоминает, что ранее США отказались предоставить Украине беспилотники Gray Eagle MQ-1C из-за опасений Пентагона, что они могут быть использованы для ударов по целям в России. Надежды Киева на приобретение западных самолетов в ближайшей перспективе также были отклонены администрацией Байдена, хотя Вашингтон не исключил их поставки много лет спустя после окончания войны.

Отмечается, что дискуссия по поставкам дальнобойного оружия в США усилилась на фоне постоянных обстрелов российской украинской энергетической инфраструктуры.

Напомним

Министерство обороны Украины подтвердило, что с начала полномасштабного вторжения России Украина не потеряла ни одного HIMARS.