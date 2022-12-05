WSJ: США таємно модифікували HIMARS, щоб Україна не могла уразити ними росію

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З червня 2022 року Вашингтон поставив Україні 20 систем HIMARS, а також велику кількість ракет GMLRS зі супутниковим наведенням і дальністю дії близько 80 кілометрів. Ці ракети використовувалися для ударів по російських складах боєприпасів, матеріально-технічних засобах і командних центрах на території України.

Втім, за словами американських чиновників, Пентагон модифікував ці HIMARS, щоб вони не могли стріляти ракетами великої дальності, зокрема ATACMS, які мають дальність польоту майже 300 кілометрів. Це показує, як далеко зайшла адміністрація Байдена, щоб збалансувати свою підтримку українських сил і ризик ескалації з москвою, пише видання.

США утрималися від поставок Україні ракет великої дальності ATACMS, але модифікації HIMARS гарантують, що українські бійці не зможуть використовувати ці установки для запуску далекобійних боєприпасів, якщо Київ придбає такі снаряди в інших державах, зазначає WSJ. У Пентагоні відмовилися коментувати модифікації, які, як повідомляють офіційні особи США, стосуються їхнього апаратного та програмного забезпечення.

"З міркувань оперативної безпеки ми не коментуємо публічно конфігурацію систем, наданих союзникам і партнерам. Сполучені Штати залишаються відданими наданню Україні можливостей, необхідних для протидії російській агресії", — сказав речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

WSJ нагадує, що раніше США відмовилися надати Україні безпілотники Gray Eagle MQ-1C через побоювання Пентагону, що вони можуть бути використані для ударів по цілях у росії. Надії Києва на придбання західних літаків у найближчій перспективі також були відхилені адміністрацією Байдена, хоча Вашингтон не виключив їх постачання через багато років після закінчення війни.

Зазначається, що дискусія щодо постачання далекобійної зброї у США посилилася на тлі постійних обстрілів росією української енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо

Міністерство оборони України підтвердило, що з початку повномасштабного вторгнення рф Україна не втратила жодного HIMARS.