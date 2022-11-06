У Міноборони України підтвердили, що не було втрачено жодного HIMARS

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"З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тонн боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на вірну смерть", – ідеться у повідомленні.

Since the beginning of the full-scale invasion, Ukraine has not lost a single HIMARS, but russia has lost its humanity and dignity. Not to mention hundreds of thousands of tons of ammunition and thousands of soldiers whom they sent to certain death. pic.twitter.com/VXNFxJQYJD

Нагадаємо

5 листопада у Пентагоні повідомили, що російські війська не змогли знищити в Україні жодної системи HIMARS.