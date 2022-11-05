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рф не змогла знищити в Україні жодної установки HIMARS - Пентагон

рф не змогла знищити в Україні жодної установки HIMARS - Пентагон

Київ • УНН

 • 244589 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Пентагоні заявили, що російські війська не змогли знищити жодної установки HIMARS, переданої Україні, передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Politico пише, що за словами високопоставленого чиновника Міністерства оборони США, який побажав залишитися анонімним, щоб дати відверті оцінки війни, "Москва не змогла знищити жодної з цих пускових установок HIMARS".

"Однак Україні все ще потрібна значна кількість артилерії для майбутнього бою, додав чиновник. Показники споживання у цій війні високі: Україна щодня випускає 4-7 тисяч артилерійських снарядів, а росія – 20 тисяч", - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо

Як пише Американський Інститут вивчення війни (ISW), застосування іранських дронів не дає росії такого ефекту, як ракетні установки HIMARS, які з'явилися в українській армії.

Українські Національні Новини

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