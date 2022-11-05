рф не змогла знищити в Україні жодної установки HIMARS - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Пентагоні заявили, що російські війська не змогли знищити жодної установки HIMARS, переданої Україні, передає УНН із посиланням на Politico.
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Politico пише, що за словами високопоставленого чиновника Міністерства оборони США, який побажав залишитися анонімним, щоб дати відверті оцінки війни, "Москва не змогла знищити жодної з цих пускових установок HIMARS".
"Однак Україні все ще потрібна значна кількість артилерії для майбутнього бою, додав чиновник. Показники споживання у цій війні високі: Україна щодня випускає 4-7 тисяч артилерійських снарядів, а росія – 20 тисяч", - йдеться у матеріалі.
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Нагадаємо
Як пише Американський Інститут вивчення війни (ISW), застосування іранських дронів не дає росії такого ефекту, як ракетні установки HIMARS, які з'явилися в українській армії.