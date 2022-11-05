Зеленський анонсував хороші новини щодо ППО й ПРО для України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що невдовзі очікує гарних новин щодо ППО й ПРО для України, передає УНН.
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"Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО й ПРО для України", - зазначив Зеленський.
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Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке тривало три години. Як повідомив сам Глава держави, йшлося про ситуацію на передовій, постачання Силам оборони та протидію дроновому терору.