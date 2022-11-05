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14 марта, 19:57 • 78681 просмотра

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14 марта, 19:56 • 107173 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 103380 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 134840 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136105 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92074 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136663 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал хорошие новости по ПВО и ПРО для Украины

Зеленский анонсировал хорошие новости по ПВО и ПРО для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени ожидает хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины, передает УНН.

Цитата

"В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", - отметил Зеленский.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое длилось три часа. Как сообщил сам Глава государства, речь шла о ситуации на передовой, поставках Силам обороны и противодействии дроновому террору.

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