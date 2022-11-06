В Минобороны Украины подтвердили, что ни один HIMARS не был потерян

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Украина не потеряла ни одного HIMARS. Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

Цитата

"С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одного HIMARS, но россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на верную смерть", – говорится в сообщении.

Безусловно, что начинается сплошная инвалидность, Украина не может похудеть на один HIMARS, но Russia halost its humanity and dignity. Нет ментазы thousands tons ammunition and thousands soldiers, which they sent to certain death. pic.twitter.com/VXNFxJQYJD

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 6, 2022

Напомним

5 ноября в Пентагоне сообщили, что российские войска не смогли уничтожить в Украине ни одной системы HIMARS.

Украинские Национальные Новости

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