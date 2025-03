В Минобороны Украины подтвердили, что ни один HIMARS не был потерян

Цитата

"С начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одного HIMARS, но россия потеряла человечность и достоинство. Не говоря уже о сотнях тысяч тонн боеприпасов и тысячах солдат, которых они отправили на верную смерть", – говорится в сообщении.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 6, 2022

Напомним

5 ноября в Пентагоне сообщили, что российские войска не смогли уничтожить в Украине ни одной системы HIMARS.