США заявили, що "не заохочують" удари України по росії

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"Ми не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межами, ми не заохочуємо Україну завдавати ударів за її межами", - заявив журналістам представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Все, що ми робимо, все, що робить світ для підтримки України, - це підтримка незалежності України", - сказав він.

"Ми забезпечуємо Україну тим, що їй потрібно використовувати на своїй суверенній території - на українській землі - для боротьби з російськими агресорами", - сказав Прайс.

Прайс також відмовився коментувати повідомлення Wall Street Journal про те, що Сполучені Штати модифікували HIMARS, відправлені Україні.

Додамо

Президент Джо Байден раніше публічно заявив, що не підтримує надання ракет більшої дальності Україні, побоюючись ескалації, яка призведе до безпосереднього протистояння між Сполученими Штатами та росії.