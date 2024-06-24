Соединенные Штаты Америки завтра могут объявить о дополнительном пакете военной помощи объемом 150 млн долларов. Об этом сообщило издание Голос Америки со ссылкой на собственный источник, пишет УНН.

"США могут уже завтра объявить о предоставлении Украине дополнительной военной помощи объемом 150 млн долларов", - пишет издание.

Напомним

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный и министр финансов Сергей Марченко вместе с партнерами из Европейской комиссии подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility.