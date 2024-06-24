США завтра можуть оголосити про новий пакет військової допомоги на 150 млн доларів – ЗМІ
Київ • УНН
Сполучені Штати можуть оголосити про виділення Україні додаткового пакету військової допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів завтра, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на власне джерело.
Сполучені Штати Америки завтра можуть оголосити про додатковий пакет військової допомоги обсягом 150 млн доларів. Про це повідомило видання Голос Америки з посиланням на власне джерело, пише УНН.
"США можуть вже завтра оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги обсягом150 млн доларів", - пише видання.
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