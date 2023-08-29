США осудили новую волну преследования крымских татар в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Государственный секретарь Энтони Блинкен завил, что США осуждают продолжение преследований крымских татар российской оккупационной властью и призвал москву прекратить эти действия и освободить всех политзаключенных, информирует УНН со ссылкой на сообщение Блинкена в Х.
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“США решительно осуждают продолжение преследований крымских татар российскими оккупационными властями, включая новую волну массовых арестов и задержаний. россия должна прекратить преследование крымских татар, оккупацию Украины и освободить там всех полит’заключенных”, — написал Блинкен.
Напомним
25 августа, российские силовики, по предварительным данным, задержали 23 крымских активистов, которые пришли на судебные заседания к задержанным накануне крымским татарам. Людей погрузили в автобус и отвезли в Киевский отдел полиции.
После этого активистам, которые были задержаны возле Киевского суда в Севастополе, дали повестки в российские военкоматы.