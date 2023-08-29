США засудили нову хвилю переслідування кримських татар в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Державний секретар Ентоні Блінкен завив, що США засуджують продовження переслідувань кримських татар російською окупаційною владою та закликав москву припинити ці дії та звільнити всіх політв’язнів, інформує УНН з посиланням на допис Блінкена у Х.
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“США рішуче засуджують продовження переслідувань кримських татар російською окупаційною владою, включаючи нову хвилю масових арештів і затримань. росія має припинити переслідування кримських татар, окупацію України та звільнити там усіх політв’язнів”, — написав Блінкен.
Нагадаємо
25 серпня, російські силовики, за попередніми даними, затримали 23 кримських активістів, які прийшли на судові засідання до затриманих напередодні кримських татар. Людей завантажили в автобус і відвезли до Київського відділу поліції.
Після цього активістам, яких було затримано біля Київського суду в Севастополі, дали повістки до російських військкоматів.