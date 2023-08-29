США засудили нову хвилю переслідування кримських татар в окупованому Криму

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“США рішуче засуджують продовження переслідувань кримських татар російською окупаційною владою, включаючи нову хвилю масових арештів і затримань. росія має припинити переслідування кримських татар, окупацію України та звільнити там усіх політв’язнів”, — написав Блінкен.

Нагадаємо

25 серпня, російські силовики, за попередніми даними, затримали 23 кримських активістів, які прийшли на судові засідання до затриманих напередодні кримських татар. Людей завантажили в автобус і відвезли до Київського відділу поліції.

Після цього активістам, яких було затримано біля Київського суду в Севастополі, дали повістки до російських військкоматів.