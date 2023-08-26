Кримським активістам, яких затримали під судом у Сімферополі, видали повістки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У тимчасово окупованому Криму активістам, яких було затримано біля Київського суду в Севастополі, дали повістки до російських військкоматів, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на проросійського блогера олександра таліпова, передає УНН.
Російські силовики вручили повістки кримськотатарським активістам, які були затримані біля будівлі Київського суду в Севастополі.
Проте люди відмовились отримувати “запрошення” до армії окупантів, за що російські складуть на них відповідні протоколи.
Нагадаємо
Вчора, 25 серпня, російські силовики, за попередніми даними, затримали 23 кримських активістів, які прийшли на судові засідання до затриманих напередодні кримських татар. Людей завантажили в автобус і відвезли до Київського відділу поліції.
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