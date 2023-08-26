Крымским активистам, которых задержали под судом в Симферополе выдали повестки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Во временно оккупированном Крыму активистам, которые были задержаны возле Киевского суда в Севастополе, дали повестки в российские военкоматы, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пророссийского блогера александра талипова, передает УНН.
Российские силовики вручили повестки крымскотатарским активистам, которые были задержаны у здания Киевского суда в Севастополе.
Однако люди отказались получать “приглашение” в армию оккупантов, за что российские составят на них соответствующие протоколы.
Напомним,
Вчера, 25 августа, российские силовики, по предварительным данным, задержали 23 крымских активистов, которые пришли на судебные заседания к задержанным накануне крымским татарам. Людей погрузили в автобус и отвезли в Киевский отдел полиции.
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