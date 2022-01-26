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15 марта, 19:03 • 107312 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144794 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124446 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117899 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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15 марта, 11:23 • 101760 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94225 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США сейчас изучают возможность дополнительно помочь Украине экономически - Блинкен

США сейчас изучают возможность дополнительно помочь Украине экономически - Блинкен

Киев • УНН

 • 20911 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. США изучают возможность предоставить Украине дополнительную экономическую помощь для преодоления негативных последствий дестабилизирующих действий России. Об этом заявил Государственный секретарь США Енони Блинкен на пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

Детали

Блинкен подчеркнул, что США стремятся поддержать союзников и партнеров в преодолении негативных последствий дестабилизирующих действий России.

Цитата

“Мы знаем, например, что этот кризис влияет на экономику и финансовую систему Украины. И так же, как мы укрепляем безопасность Украины, мы также изучаем возможности поддержки ее экономики, дополнительно к значительной поддержке, которую мы уже оказываем. Наши европейские партнеры и союзники делают то же самое”, — отметил госсекретарь.

Добавим

Ранее на этой неделе Еврокомиссия анонсировала новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро.

Украинские Национальные Новости

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