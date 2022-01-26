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США зараз вивчають можливість додатково допомогти Україні економічно - Блінкен

США зараз вивчають можливість додатково допомогти Україні економічно - Блінкен

Київ • УНН

 • 20918 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. США вивчають можливість надати Україні додаткову економічну допомогту для подолання негативних наслідків дестабілізуючих дій Росії. Про це заявив Державний секретар США Еноні Блінкен на пресконференції у середу, передє кореспондент УНН.

Деталі

Блінкен підкреслив, що США прагнуть підтримати союзників і партнерів у подоланні негативних наслідків дестабілізуючих дій Росії.

Цитата

“Ми знаємо, наприклад, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо. Наші європейські партнери та союзники роблять те саме”, — зазначив Держсекретар.

Додамо

Раніше цього тижня Єврокомісія анонсувала новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро.

Українські Національні Новини

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