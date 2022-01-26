США зараз вивчають можливість додатково допомогти Україні економічно - Блінкен
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. США вивчають можливість надати Україні додаткову економічну допомогту для подолання негативних наслідків дестабілізуючих дій Росії. Про це заявив Державний секретар США Еноні Блінкен на пресконференції у середу, передє кореспондент УНН.
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Блінкен підкреслив, що США прагнуть підтримати союзників і партнерів у подоланні негативних наслідків дестабілізуючих дій Росії.
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“Ми знаємо, наприклад, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо. Наші європейські партнери та союзники роблять те саме”, — зазначив Держсекретар.
Додамо
Раніше цього тижня Єврокомісія анонсувала новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро.