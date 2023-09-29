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США ввели санкции против российской компании, которая "угрожает миру в Судане"

США ввели санкции против российской компании, которая "угрожает миру в Судане"

Киев • УНН

 • 159494 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Соединенные Штаты внесли российскую компанию "Авиатрейд" из Ижевска в санкционный список. Компания ответственна за действия и политику, которые "угрожают миру, безопасности или стабильности в Судане". Об этом сообщили в Минфине США, передает УНН.

Детали

Внесение в санкционный список означает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Как говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, на этой неделе Вашингтон "предпринял шаги по введению визовых ограничений для лиц, которые, как полагают, несут ответственность или соучастники в прошлых и нынешних усилиях по подрыву демократического перехода в Судане".

Контекст

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между двумя структурами связаны со сроками и методами формирования единых вооружённых сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армии.

15 апреля начались столкновения между двумя указанными структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным профсоюза врачей Судана, с начала боёв погибло по меньшей мере 866 мирных жителей.

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