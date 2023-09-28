США заморозили активи рф на 8 млрд дол., їх необхідно використати Україні для відновлення - спецпредставник президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Активи рф, заморожені Заходом, повинні бути використані для післявоєнного відновлення України. Про це заявила спеціальний представник президента США Джо Байдена з відновлення економіки України Пенні Пріцкер, повідомляє Financial Times, пише УНН.
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Видання зазначає, що західні країни заморозили російські суверенні активи на суму 300 мільярдів доларів у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну в лютому минулого року.
Деякі країни закликали використати ці гроші для фінансування відбудови України, але інші зацікавлені сторони, в тому числі Європейський центральний банк, висловили застереження щодо законності та наслідків такого кроку.
Пенні Пріцкер, яку президент США Джо Байден призначив спеціальним представником з питань економічного відновлення України цього місяця, заявила, що юристи проводять "надзвичайну роботу, щоб зрозуміти, що можливо" зробити з цими активами.
"По суті, якщо я скажу не з юридичної точки зору, а з етичної та моральної, враховуючи руйнування, які росіяни завдали Україні, ви знаєте, вони повинні сприяти відновленню України", - сказала Прітцкер журналістам у середу.
"Юридично, як це зробити - це те, над чим ми зараз працюємо", - додала чиновниця.
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Пріцкер повідомила, що США заморозили російські суверенні активи на суму 8 млрд доларів, більша частина яких знаходиться в ЄС і Японії.
Як зазначає видання, до Сенату США внесено законопроект, який уповноважить Байдена заарештувати російські суверенні активи і передати їх Києву для довгострокової реконструкції України. Але у верхах адміністрацій США та ЄС існують сумніви щодо такого кроку, що ускладнило західним союзникам узгодження плану.