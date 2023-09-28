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США заморозили активы рф на 8 млрд долл., их необходимо использовать Украине для восстановления - спецпредставитель президента США

США заморозили активы рф на 8 млрд долл., их необходимо использовать Украине для восстановления - спецпредставитель президента США

Киев • УНН

 • 199813 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Активы рф, замороженные Западом, должны быть использованы для послевоенного восстановления Украины. Об этом заявила специальный представитель президента США Джо Байдена по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что западные страны заморозили российские суверенные активы на сумму 300 миллиардов долларов в ответ на полномасштабное вторжение рф в Украину в феврале прошлого года.

Некоторые страны призвали использовать эти деньги для финансирования восстановления Украины, но другие заинтересованные стороны, в том числе Европейский центральный банк, выразили предостережения относительно законности и последствий такого шага.

Пенни Прицкер, которую президент США Джо Байден назначил специальным представителем по вопросам экономического восстановления Украины в этом месяце, заявила, что юристы проводят "чрезвычайную работу, чтобы понять, что возможно" сделать с этими активами.

"По сути, если я скажу не с юридической точки зрения, а с этической и моральной, учитывая разрушения, которые россияне нанесли Украине, вы знаете, они должны способствовать восстановлению Украины", - сказала Притцкер журналистам в среду.

"Юридически, как это сделать - это то, над чем мы сейчас работаем", - добавила чиновница.

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Прицкер сообщила, что США заморозили российские суверенные активы на сумму 8 млрд долларов, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

Как отмечает издание, в Сенат США внесен законопроект, который уполномочит Байдена арестовать российские суверенные активы и передать их Киеву для долгосрочной реконструкции Украины. Но в верхах администраций США и ЕС существуют сомнения относительно такого шага, что усложнило западным союзникам согласование плана.

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