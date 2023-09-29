США запровадили санкції проти російської компанії, яка "загрожує миру у Судані"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сполучені Штати внесли російську компанію "Авіатрейд" з Іжевська до списку санкцій. Компанії відповідальна за дії та політику, які "загрожують миру, безпеці чи стабільності в Судані". Про це повідомили у Мінфіні США, передає УНН.
Деталі
Внесення до списку санкцій означає заморожування активів у США та заборону американським громадянам та компаніям вести бізнес з його фігурантами.
Як йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, цього тижня Вашингтон "здійснив кроки щодо запровадження візових обмежень для осіб, які, як вважають, несуть відповідальність або співучасники у минулих та нинішніх зусиллях щодо підриву демократичного переходу в Судані".
Контекст
Ситуація в Судані загострилася через розбіжності між командувачем армії Абдель Фаттахом аль-Бурханом, який також керує Суверенною радою, та головою сил швидкого реагування Мухаммедом Хамданом Дагало. Основні протиріччя між двома структурами пов'язані з термінами та методами формування єдиних збройних сил, а також з тим, хто має стати головнокомандувачем армії.
15 квітня почалися зіткнення між двома вказаними структурами біля військової бази у місті Мерові, а також у Хартумі. За даними профспілки лікарів Судану, з початку боїв загинуло щонайменше 866 мирних жителів.
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