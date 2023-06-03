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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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США ввели новые санкции против компаний, которые помогали внедрять интернет-цензуру в Иране

Киев • УНН

 • 352201 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Соединенные Штаты заявили, что наложили санкции на иранскую технологическую компанию Arvan Cloud, двух ее сотрудников и дочернюю фирму в ОАЭ за то, что они помогали Тегерану внедрять интернет-цензуру в Иране в рамках попыток правительства подавить внутренние протесты. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

США ввели новые санкции против компаний, которые помогали внедрять интернет-цензуру в Иране

Детали

Как отмечается, Arvan Cloud имеет тесные отношения с разведывательными службами Ирана, а ее руководители имеют связи с высокопоставленными правительственными чиновниками страны.

"Правительство регулярно использует цензуру в Интернете и ограничения скорости Интернета для подавления инакомыслия, наблюдения и наказания иранцев за реализацию ими свободы выражения мнений и собраний как онлайн, так и офлайн", - говорится в заявлении Министерства финансов США.

Так, Arvan Cloud сыграл важную роль в разработке в Иране "NIN infrastructure", подконтрольной правительству подцензурированной версии Интернета. Это позволяет властям Ирана контролировать входящий и исходящий трафик, а также отслеживать данные.

"Соединенные Штаты намерены привлечь к ответственности тех, кто стремится подорвать свободу выражения мнений и подавить инакомыслие", - сказал в заявлении заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Сообщается, что в результате санкций блокируется вся собственность людей и компаний, которые подпадают под юрисдикцию США. Кроме того, совершение некоторых операций с ними может привести к "вторичным санкциям", согласно которым Соединенные Штаты могут наказывать неамериканских физических и юридических лиц.

Напомним

Верховная Рада Украины согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет.

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