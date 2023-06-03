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США ввели нові санкції проти компаній, які допомагали впроваджувати інтернет-цензуру в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Сполучені Штати заявили, що наклали санкції на іранську технологічну компанію Arvan Cloud, двох її співробітників і дочірню фірму в ОАЕ за те, що вони допомагали Тегерану впроваджувати інтернет-цензуру в Ірані в рамках спроб уряду придушити внутрішні протести. Про це пише Reuters, передає УНН.

США ввели нові санкції проти компаній, які допомагали впроваджувати інтернет-цензуру в Ірані

Деталі

Як зазначається, Arvan Cloud має тісні стосунки з розвідувальними службами Ірану, а її керівники мають зв’язки з високопоставленими урядовцями країни.

"Уряд регулярно використовує цензуру в Інтернеті та обмеження швидкості Інтернету для придушення інакомислення, спостереження та покарання іранців за реалізацію ними свободи вираження думок і зібрань як онлайн, так і офлайн", - йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

Так, Arvan Cloud зіграв важливу роль у розробці в Ірані "NIN infrastructure", підконтрольної уряду підцензурованої версії Інтернету. Це дозволяє владі Ірану контролювати вхідний і вихідний трафік, а також відстежувати дані.

"Сполучені Штати мають намір притягнути до відповідальності тих, хто прагне підірвати свободу вираження поглядів і придушити інакомислення", - сказав у заяві заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Повідомляється, що в результаті санкцій блокується вся власність людей і компаній, які підпадають під юрисдикцію США. Крім того, здійснення деяких операцій з ними може призвести до "вторинних санкцій", згідно з якими Сполучені Штати можуть карати неамериканських фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо

Верховна Рада України погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років.

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