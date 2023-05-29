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Рада погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років

Рада погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Верховна Рада України погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Гончаренко, за законопроект проголосували 328 нардепів.

Раніше відпвідне рішення було прийнято РНБО.

"Після того, як вони допомагають росії, надають сотні шахедів, які кошмарять наші міста, треба ще й розривати дипломатичні відносини. Санкції – це добре, але недостатньо", - резюмував Гончаренко.

Раніше

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити на 50 років санкції проти Ірану.

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