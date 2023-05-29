Рада погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Верховна Рада України погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
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Як повідомив Гончаренко, за законопроект проголосували 328 нардепів.
Раніше відпвідне рішення було прийнято РНБО.
"Після того, як вони допомагають росії, надають сотні шахедів, які кошмарять наші міста, треба ще й розривати дипломатичні відносини. Санкції – це добре, але недостатньо", - резюмував Гончаренко.
Раніше
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити на 50 років санкції проти Ірану.