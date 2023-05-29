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19:26 • 39695 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101286 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105573 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105943 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100737 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91865 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109594 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131166 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Рада согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет

Рада согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет

Киев • УНН

 • 501830 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Верховная Рада Украины согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Как сообщил Гончаренко, за законопроект проголосовали 328 нардепов.

Ранее соответствующее решение было принято СНБО.

"После того, как они помогают россии, предоставляют сотни шахедов, которые кошмарят наши города, надо еще и разрывать дипломатические отношения. Санкции – это хорошо, но недостаточно", - резюмировал Гончаренко.

Ранее

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана.

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