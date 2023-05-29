Рада согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет

Детали

Как сообщил Гончаренко, за законопроект проголосовали 328 нардепов.

Ранее соответствующее решение было принято СНБО.

"После того, как они помогают россии, предоставляют сотни шахедов, которые кошмарят наши города, надо еще и разрывать дипломатические отношения. Санкции – это хорошо, но недостаточно", - резюмировал Гончаренко.

Ранее

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана.