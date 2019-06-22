США созывают экстренное заседание СБ ООН по Ирану
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Вашингтон запросил проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "Анадолу".
Собрание предложено провести в понедельник, 24 июня, за закрытыми дверями.
По словам источников, Соединенные Штаты намерены вынести на рассмотрение СБ ООН недавние инциденты с танкерами в Оманском заливе.
Напомним, очередным витком эскалации в отношениях между Вашингтоном и Тегераном стал инцидент в Оманском заливе, где 13 июня на двух танкерах (норвежская Front Altair и японский Kokuka Courageous) произошли взрывы. США обвинили в нападении Иран.