США запросили екстрене засідання РБ ООН по Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Вашингтон запросив проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Анадолу".
Збори запропоновано провести у понеділок, 24 червня, за закритими дверима.
За словами джерел, Сполучені Штати мають намір винести на розгляд РБ ООН недавні інциденти з танкерами в Оманській затоці.
Нагадаємо, черговим витком ескалації у відносинах між Вашингтоном і Тегераном став інцидент в Оманській затоці, де 13 червня на двох танкерах (норвезька Front Altair і японський Kokuka Courageous) сталися вибухи. США звинуватили в нападі Іран.