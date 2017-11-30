США призвали весь мир разорвать связи с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. США призывают все страны мира прервать любые связи с КНДР и лишить ее права голоса в ООН. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Мы призываем все страны прервать все связи с КНДР в дополнение к имплементации всех санкций ООН”, — заявила Хейли в ходе заседания Совета безопасности ООН по Северной Корее.
Она добавила, что это касается всех сфер сотрудничества с КНДР, включая торговлю.
“Необходимо прекратить импорт и экспорт и выслать всех северокорейских рабочих”, — сказала постпред.
Также Хейли призвала лишить КНДР права голоса в ООН.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп после очередного испытания Северной Кореей баллистической ракеты сообщил о готовности ввести против Пхеньяна новые санкции.