США призвали весь мир разорвать связи с КНДР

“Мы призываем все страны прервать все связи с КНДР в дополнение к имплементации всех санкций ООН”, — заявила Хейли в ходе заседания Совета безопасности ООН по Северной Корее.

Она добавила, что это касается всех сфер сотрудничества с КНДР, включая торговлю.

“Необходимо прекратить импорт и экспорт и выслать всех северокорейских рабочих”, — сказала постпред.

Также Хейли призвала лишить КНДР права голоса в ООН.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп после очередного испытания Северной Кореей баллистической ракеты сообщил о готовности ввести против Пхеньяна новые санкции.