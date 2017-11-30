США закликали весь світ розірвати зв'язки із КНДР

“Ми закликаємо всі країни перервати всі зв’язки з КНДР на додаток до імплементації всіх санкцій ООН”, — заявила Хейлі в ході засідання Ради безпеки ООН по Північній Кореї.

Вона додала, що це стосується всіх сфер співпраці з КНДР, включаючи торгівлю.

“Необхідно припинити імпорт і експорт і вислати всіх північнокорейських робітників”, — сказала постпред.

Також Хейлі закликала позбавити КНДР права голосу в ООН.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп після чергового випробування Північною Кореєю балістичної ракети повідомив про готовність запровадити проти Пхеньяна нові санкції.