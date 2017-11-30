США закликали весь світ розірвати зв'язки із КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. США закликають всі країни світу перервати будь-які зв’язки з КНДР та позбавити її права голосу в ООН. Про це заявила постпред США при ООН Ніккі Хейлі, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Ми закликаємо всі країни перервати всі зв’язки з КНДР на додаток до імплементації всіх санкцій ООН”, — заявила Хейлі в ході засідання Ради безпеки ООН по Північній Кореї.
Вона додала, що це стосується всіх сфер співпраці з КНДР, включаючи торгівлю.
“Необхідно припинити імпорт і експорт і вислати всіх північнокорейських робітників”, — сказала постпред.
Також Хейлі закликала позбавити КНДР права голосу в ООН.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп після чергового випробування Північною Кореєю балістичної ракети повідомив про готовність запровадити проти Пхеньяна нові санкції.