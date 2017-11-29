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Трамп анонсував нові санкції проти КНДР

Трамп анонсував нові санкції проти КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп після чергового випробування Північною Кореєю балістичної ракети повідомив про готовність запровадити проти Пхеньяна нові санкції. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

“Додаткові серйозні санкції будуть запроваджені проти КНДР сьогодні. Ми впораємося з ситуацією!”, — написав Трамп в Twitter.

Варто зазначити, що він не уточнив, які саме санкції будуть запроваджені.

Як повідомляв УНН, Україна приєдналась до країн, які засудили запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети.

Нагадаємо, що позавчора КНДР здійснила пуск невідомої балістичної ракети.

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