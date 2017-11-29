Трамп анонсував нові санкції проти КНДР

“Додаткові серйозні санкції будуть запроваджені проти КНДР сьогодні. Ми впораємося з ситуацією!”, — написав Трамп в Twitter.

Варто зазначити, що він не уточнив, які саме санкції будуть запроваджені.

Як повідомляв УНН, Україна приєдналась до країн, які засудили запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети.

Нагадаємо, що позавчора КНДР здійснила пуск невідомої балістичної ракети.