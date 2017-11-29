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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 24632 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 14815 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 31058 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 44074 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106260 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112434 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 135097 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Дональд Трамп анонсировал новые санкции против КНДР

Дональд Трамп анонсировал новые санкции против КНДР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп после очередного испытания Северной Кореей баллистической ракеты сообщил о готовности ввести против Пхеньяна новые санкции. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

“Дополнительные серьезные санкции будут введены против КНДР сегодня. Мы справимся с ситуацией!”, — написал Трамп в Twitter.

Стоит отметить, что он не уточнил, какие именно санкции будут введены.

Как сообщал УНН, Украина присоединилась к странам, которые осудили запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Напомним, что позавчера КНДР осуществила пуск неизвестной баллистической ракеты.

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