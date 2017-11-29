Дональд Трамп анонсировал новые санкции против КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп после очередного испытания Северной Кореей баллистической ракеты сообщил о готовности ввести против Пхеньяна новые санкции. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
“Дополнительные серьезные санкции будут введены против КНДР сегодня. Мы справимся с ситуацией!”, — написал Трамп в Twitter.
Стоит отметить, что он не уточнил, какие именно санкции будут введены.
Как сообщал УНН, Украина присоединилась к странам, которые осудили запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.
Напомним, что позавчера КНДР осуществила пуск неизвестной баллистической ракеты.