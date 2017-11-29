Дональд Трамп анонсировал новые санкции против КНДР

“Дополнительные серьезные санкции будут введены против КНДР сегодня. Мы справимся с ситуацией!”, — написал Трамп в Twitter.

Стоит отметить, что он не уточнил, какие именно санкции будут введены.

Как сообщал УНН, Украина присоединилась к странам, которые осудили запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Напомним, что позавчера КНДР осуществила пуск неизвестной баллистической ракеты.