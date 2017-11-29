Україна засудила запуск КНДР балістичної ракети

"Україна рішуче засуджує запуск 28 листопада 2017 року КНДР нової міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-15, здатною нести ядерний заряд", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що дії Пхеньяна є серйозною загрозою не лише сусідам КНДР, а й глобальній стабільності та безпеці далеко поза межами Корейського півострова.

"Продовження Пхеньяном таких запусків є свідомим і систематичним порушенням міжнародного права та низки відповідних резолюцій РБ ООН щодо північнокорейської ракетної програми", - зазначили у відомстві.

Україна закликала керівництво КНДР негайно припинити провокації.

Як повідомляв УНН, КНДР здійснила пуск невідомої балістичної ракети.