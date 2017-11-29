Україна засудила запуск КНДР балістичної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна приєдналась до країн, які засудили запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети. Про це йдеться у заяві МЗС України, передає УНН.
"Україна рішуче засуджує запуск 28 листопада 2017 року КНДР нової міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-15, здатною нести ядерний заряд", - йдеться у заяві.
У МЗС наголосили, що дії Пхеньяна є серйозною загрозою не лише сусідам КНДР, а й глобальній стабільності та безпеці далеко поза межами Корейського півострова.
"Продовження Пхеньяном таких запусків є свідомим і систематичним порушенням міжнародного права та низки відповідних резолюцій РБ ООН щодо північнокорейської ракетної програми", - зазначили у відомстві.
Україна закликала керівництво КНДР негайно припинити провокації.
Як повідомляв УНН, КНДР здійснила пуск невідомої балістичної ракети.