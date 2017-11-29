Украина осудила запуск КНДР баллистической ракеты

"Украина решительно осуждает запуск 28 ноября 2017 года КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-15, способной нести ядерный заряд", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что действия Пхеньяна являются серьезной угрозой не только соседям КНДР, но и глобальной стабильности и безопасности далеко за пределами Корейского полуострова.

"Продолжение Пхеньяном таких запусков является сознательным и систематическим нарушением международного права и ряда соответствующих резолюций СБ ООН по северокорейской ракетной программе", - отметили в ведомстве.

Украина призвала руководство КНДР немедленно прекратить провокации.

Как сообщал УНН, КНДР осуществила пуск неизвестной баллистической ракеты.