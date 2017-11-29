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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 607 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 7695 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 8879 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 85543 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77885 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90723 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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11 марта, 06:00 • 120901 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Украина осудила запуск КНДР баллистической ракеты

Украина осудила запуск КНДР баллистической ракеты

Киев  •  УНН

 • 14112 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украина присоединилась к странам, которые осудили запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

"Украина решительно осуждает запуск 28 ноября 2017 года КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-15, способной нести ядерный заряд", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что действия Пхеньяна являются серьезной угрозой не только соседям КНДР, но и глобальной стабильности и безопасности далеко за пределами Корейского полуострова.

"Продолжение Пхеньяном таких запусков является сознательным и систематическим нарушением международного права и ряда соответствующих резолюций СБ ООН по северокорейской ракетной программе", - отметили в ведомстве.

Украина призвала руководство КНДР немедленно прекратить провокации.

Как сообщал УНН, КНДР осуществила пуск неизвестной баллистической ракеты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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