США предложили альтернативу "Северному потоку-2"

"Хочу подчеркнуть, что мы все очень обеспокоены "Северным потоком-2"... Мы не должны быть зависимы от России через энергетические потребности. Мы надеемся, многие из нас надеются, что США сможет предложить диверсифицированные энергетические ресурсы", - отметила она.

По словам представительницы США, Америка была не в состоянии обеспечить доступный экспорт нефти и газа около полутора лет, потому что Штаты должны были убедиться, что имеют достаточно ресурсов для собственного потребления.

"Сейчас наши технологии позволят Америке стать одним из крупнейший производителей нефти и природного газа. Да, мы не станем крупнейшим экспортером, потому что мы много потребляем. Но у нас будет кампания по экспорту, и это означает, что цены, по которым мы поставляем природный газ, будут снижаться. Сейчас мы строим инфраструктуру, чтобы сделать это. Мы будем в состоянии экспортировать нефть и природный газ по сниженным ценам, которые смогут стать диверсифицированными ресурсами, в частности для Украины, и, мы надеемся, Германии, потому что мы не хотим, чтобы российский "Северный поток-2" начал сдерживать европейский ответ на российскую агрессию. "Северный поток-2", который станет причиной зависимости от российских ресурсов, повредит способности противостоять России для зависимых стран", - подчеркнула она.

Добавим, "Северный поток-2" - газопровод, который должен соединить Россию и Германию в обход Украины.

Напомним, несмотря на беспокойство со стороны Украины и других европейских стран, Германия дала разрешение на строительство "Северного потока-2". Финляндия также выдала два разрешения на строительство "Северного потока-2". В российском "Газпроме" заявили, что процесс получения разрешений в Швеции, России и Дании "идет по графику".