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США запропонували альтернативу "Північному потоку-2"

США запропонували альтернативу "Північному потоку-2"

Київ • УНН

 • 77645 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки зможуть експортувати енергетичні ресурси за зниженими цінами. Це може стати альтернативою для країн, залежних від російського газу, сказала постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон під час Київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.

"Хочу наголосити, що ми всі дуже стурбовані через "Північний потік-2"... Ми не повинні бути залежні від Росії через енергетичні потреби. Ми сподіваємось, багато хто з нас сподівається, що США зможе запропонувати диверсифіковані енергетичні ресурси", - зазначила вона.

За словами представниці США, Америка була не в змозі забезпечити доступний експорт нафти і газу близько півтора року, тому що Штати мали впевнитись, що мають достатньо ресурсів для власного споживання.

"Зараз наші технології дозволять Америці стати одним з найбільший виробників нафти і природного газу. Так, ми не станемо найбільшим експортером, тому що ми багато споживаємо. Але у нас буде кампанія з експорту, і це означає, що ціни, за якими ми поставляємо природний газ, будуть знижуватись. Зараз ми будуємо інфраструктуру, щоб зробити це. Ми будемо в змозі експортувати нафту і природний газ за зниженими цінами, які зможуть стати диверсифікованими ресурсами, зокрема для України, і, ми сподіваємось, Німеччини, бо ми не хочемо, щоб російський "Північний потік-2" почав стримувати європейську відповідь на російську агресію. "Північний потік-2", який стане причиною залежності від російських ресурсів, зашкодить спроможності протистояти Росії для залежних країн", - наголосила вона.

Додамо, "Північний потік-2" - газопровід, який має з'єднати Росію і Німеччину в обхід України.

Нагадаємо, попри занепокоєння зі сторони України та інших європейських країн, Німеччина дала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2". Фінляндія також видала два дозволи на будівництво "Північного потоку-2". У російському "Газпромі" заявили, що процес отримання дозволів в Швеції, Росії та Данії "йде за графіком".

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