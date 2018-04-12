США запропонували альтернативу "Північному потоку-2"

"Хочу наголосити, що ми всі дуже стурбовані через "Північний потік-2"... Ми не повинні бути залежні від Росії через енергетичні потреби. Ми сподіваємось, багато хто з нас сподівається, що США зможе запропонувати диверсифіковані енергетичні ресурси", - зазначила вона.

За словами представниці США, Америка була не в змозі забезпечити доступний експорт нафти і газу близько півтора року, тому що Штати мали впевнитись, що мають достатньо ресурсів для власного споживання.

"Зараз наші технології дозволять Америці стати одним з найбільший виробників нафти і природного газу. Так, ми не станемо найбільшим експортером, тому що ми багато споживаємо. Але у нас буде кампанія з експорту, і це означає, що ціни, за якими ми поставляємо природний газ, будуть знижуватись. Зараз ми будуємо інфраструктуру, щоб зробити це. Ми будемо в змозі експортувати нафту і природний газ за зниженими цінами, які зможуть стати диверсифікованими ресурсами, зокрема для України, і, ми сподіваємось, Німеччини, бо ми не хочемо, щоб російський "Північний потік-2" почав стримувати європейську відповідь на російську агресію. "Північний потік-2", який стане причиною залежності від російських ресурсів, зашкодить спроможності протистояти Росії для залежних країн", - наголосила вона.

Додамо, "Північний потік-2" - газопровід, який має з'єднати Росію і Німеччину в обхід України.

Нагадаємо, попри занепокоєння зі сторони України та інших європейських країн, Німеччина дала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2". Фінляндія також видала два дозволи на будівництво "Північного потоку-2". У російському "Газпромі" заявили, що процес отримання дозволів в Швеції, Росії та Данії "йде за графіком".