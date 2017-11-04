США призвали ЮНЕСКО к "глубоким реформам"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58465 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126066 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106399 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108992 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107452 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100485 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105349 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102564 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
США призвали ЮНЕСКО к "глубоким реформам"

США призвали ЮНЕСКО к "глубоким реформам"

Киев  •  УНН

 • 7345 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Главный посланник США в ЮНЕСКО Крис Хегедорн призвал к "глубоким реформам" в культурном агентстве ООН, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Он заявил, что решение Вашингтона выйти из ЮНЕСКО "не было легко принято", но было необходимостью из-за вопроса бюджета, включения Палестины в члены ЮНЕСКО и из-за стран, которые используют агентство для продвижения своей политики.

К.Хегедорн призвал ЮНЕСКО ускорить принятие решений по расходам и увеличить усилия, чтобы предотвратить распространение насильственного экстремизма через образование, особенно с помощью социальных сетей.

Соединенные Штаты останутся "решительным сторонником идеалов, на которых основана ЮНЕСКО" и будут поддерживать защиту культурного наследия и образовательные программы, сказал представитель США в организации.

В начале октября стало известно о выходе США из состава ЮНЕСКО. В госдепартаменте США сообщили, что с 31 декабря 2018 года представительство США в ЮНЕСКО будет заменено на наблюдательную миссию, а решение о выходе было принято из-за "беспокойства США все большими долгами ЮНЕСКО, необходимостью фундаментально реформировать организацию и длительный антиизраильский уклон в ЮНЕСКО".

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