США призвали ЮНЕСКО к "глубоким реформам"

Он заявил, что решение Вашингтона выйти из ЮНЕСКО "не было легко принято", но было необходимостью из-за вопроса бюджета, включения Палестины в члены ЮНЕСКО и из-за стран, которые используют агентство для продвижения своей политики.

К.Хегедорн призвал ЮНЕСКО ускорить принятие решений по расходам и увеличить усилия, чтобы предотвратить распространение насильственного экстремизма через образование, особенно с помощью социальных сетей.

Соединенные Штаты останутся "решительным сторонником идеалов, на которых основана ЮНЕСКО" и будут поддерживать защиту культурного наследия и образовательные программы, сказал представитель США в организации.

В начале октября стало известно о выходе США из состава ЮНЕСКО. В госдепартаменте США сообщили, что с 31 декабря 2018 года представительство США в ЮНЕСКО будет заменено на наблюдательную миссию, а решение о выходе было принято из-за "беспокойства США все большими долгами ЮНЕСКО, необходимостью фундаментально реформировать организацию и длительный антиизраильский уклон в ЮНЕСКО".