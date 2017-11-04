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США закликали ЮНЕСКО до "глибоких реформ"

США закликали ЮНЕСКО до "глибоких реформ"

Київ • УНН

 • 7351 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Головний посланець США в ЮНЕСКО Кріс Хегедорн закликав до "глибоких реформ" в культурному агентстві ООН, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Він заявив, що рішення вашингтона вийти з ЮНЕСКО "не було легко ухвалене", але було необхідністю через питання бюджету, включення Палестини у члени ЮНЕСКО та через країни, які використовують агентство для просування своєї політики.

К.Хегедорн закликав ЮНЕСКО прискорити ухвалення рішень щодо витрат і збільшити зусилля, щоб запобігти поширенню насильницького екстремізму через освіту, особливо за допомогою соціальних мережах.

Сполучені Штати залишаться "рішучим прихильником ідеалів, на яких заснована ЮНЕСКО" і будуть підтримувати захист культурної спадщини та освітні програми, сказав представник США в організації.

На початку жовтня стало відомо про вихід США зі складу ЮНЕСКО. У держдепартаменті США повідомили, що з 31 грудня 2018 року представництво США в ЮНЕСКО буде замінене на спостережну місію, а рішення про вихід було ухвалене через "занепокоєння США дедалі більшими боргами ЮНЕСКО, необхідністю фундаментально реформувати організацію і тривалим антиізраїльським ухилом у ЮНЕСКО".

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