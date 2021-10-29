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США призвали союзников снять ограничения на поставку Украине летального оружия

Киев • УНН

 • 22050 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Соединенные Штаты призывают западных союзников снять ограничения на поставку Украине летального оружия. Об этом заявила помощница министра обороны США Лора Купер во время онлайн-мероприятия Усилия США по безопасности и обороне в регионе Черного моря, передает корреспондент УНН.

США призвали союзников снять ограничения на поставку Украине летального оружия

Цитата

“Я бы хотела, чтобы все союзники сняли свои ограничения на оборонительную летальную помощь. На данный момент, как вы знаете, США предоставили Javelin, а также Украина и Грузия приобрели Javelin. Это пример оборонной летальной способности, предоставленной США. И у нас все еще есть ряд союзников, у которых есть на это ограничение”, — сказала Купер.

Детали

По словам помощницы министра, некоторые союзники имеют ограничения с точки зрения их программ безопасности помощи, однако некоторые также имеют это ограничение “с точки зрения собственной безопасности”.

“Я считаю, что Украина должна иметь возможность получить возможности, необходимые для защиты, поэтому я хотела бы, чтобы это ограничение было снято”, — отметила она.

Добавим

Ранее Германия отказалась предоставить Украине вооружение и помочь ускорить вступление в НАТО.

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